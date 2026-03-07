Referendum la segretaria della Cisl Fumarola in prima fila all’evento del Comitato Sì Riforma a Lecce

La segretaria della Cisl, Daniela Fumarola, ha partecipato a Lecce a un evento organizzato dal Comitato “Sì Riforma”. Durante l’iniziativa, è stata seduta in prima fila, tra gli altri presenti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. L’incontro ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e membri del comitato, che hanno discusso del referendum e delle riforme in programma.

Fumarola ha spiegato che il sindacato non dà indicazioni di voto, ma è la seconda volta che viene avvistata a un incontro promosso dai sostenitori della riforma Seduta in platea, in prima fila. La segretaria della Cisl, Daniela Fumarola, è volata a Lecce per prendere parte all’iniziativa del Comitato “Sì Riforma” al quale ha partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Il sottosegretario ha aperto il suo intervento salutando le donne presenti, alla vigilia dell’8 marzo. Tra loro la presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, che era anche tra i relatori dell’evento, la magistrata salentina Francesca Mariano, destinataria di diversi atti intimidatori da parte della mafia, e la stessa Fumarola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Referendum sulla riforma della magistratura, Belluomo responsabile territoriale del comitato 'Cittadini per il sì'L'avvocato Felice Belluomo è stato nominato responsabile territoriale per il circondario di Napoli Nord del ‘Comitato Nazionale Cittadini per il Sì’...

Camera Penale di Ancona, nasce il comitato del sì al referendum sulla riforma della giustiziaUn decalogo per spiegare dieci ragioni per aderire e una spilla blu al petto per promuovere il voto e convincere i cittadini ad andare alle urne.

