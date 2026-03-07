Referendum giustizia incontro a Mercato Saraceno Buonguerrieri FdI | I cittadini vogliono cambiare

Venerdì a Mercato Saraceno si è svolto un incontro pubblico sulla riforma della giustizia organizzato dal Comitato Sì Riforma Forlì-Cesena, con una buona partecipazione di cittadini. Durante l'evento, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha affermato che gli elettori desiderano apportare modifiche al sistema giudiziario. L’appuntamento ha visto la presenza di numerosi partecipanti interessati alla discussione.

Buona partecipazione per l'incontro aperto al pubblico sulla riforma della giustizia organizzato dal Comitato Sì Riforma Forlì-Cesena e tenutosi venerdì (6 marzo) a Mercato Saraceno. Intervenuti le avvocate Daniela Saragoni del Comitato Sì Riforma, Silvia Zoli, responsabile Dipartimento giustizia Fdi, e l'onorevole Alice Buonguerrieri, deputata Fdi che traccia il bilancio dell'evento. "La cittadinanza ha risposto con entusiasmo all'invito, riempiendo la location che avevamo scelto. Il momento formativo e informativo è stato prezioso, perché permetterà a chi si recherà alle urne di esprimere un voto consapevole. La grande...

Referendum giustizia: incontro pubblico a Mercato SaracenoUn incontro pubblico si terrà domani, venerdì 6 marzo, alle ore 18:30 presso il Bar Ponte Giorgi a Mercato Saraceno.

Referendum sulla giustizia, Buonguerrieri (FdI): "Garantire terzietà dei giudici nei processi"Il Comitato Si Riforma Forlì ha incontrato ha tenuto un incontro nella sala del consiglio di Forlimpopoli per spiegare il referendum sulla giustizia...

