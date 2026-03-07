Referendum giustizia | gazebo informativo dei Giovani Garantisti per il Sì

Questa mattina lungo Corso Garibaldi, i Giovani Garantisti per il Sì hanno allestito un gazebo informativo in vista del referendum sulla giustizia. Il gruppo ha distribuito materiali ai passanti e fornito spiegazioni sul quesito referendario. La presenza dei giovani garantisti ha attirato l'attenzione di cittadini e commercianti, creando un punto di riferimento per chi voleva approfondire le proposte di modifica.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, lungo Corso Garibaldi, i Giovani Garantisti per il Sì hanno promosso un gazebo informativo dedicato al Sì al referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di informare i cittadini sui contenuti della consultazione referendaria e stimolare una partecipazione consapevole al voto. L’iniziativa ha rappresentato un momento importante di confronto pubblico e di dialogo diretto con la cittadinanza, offrendo materiali informativi e occasioni di approfondimento sui temi della riforma della giustizia e delle garanzie per i cittadini. All’incontro hanno preso parte anche l’Avv. Nico Salomone, presidente della Camera Penale di Benevento, l’Avv. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum giustizia: gazebo informativo dei Giovani Garantisti per il Sì Sì al Referendum sulla giustizia, gazebo informativo dei giovani di Noi ModeratiStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran... Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì! Tutti gli aggiornamenti su Giovani Garantisti. Argomenti discussi: Referendum, domenica 1 marzo gazebo informativo dei Giovani Garantisti per il Sì ad Avellino. Lamezia, gazebo informativo per il referendum sulla giustizia sulle Ragioni del Sì l’8marzo su Corso NicoteraLamezia Terme - Il coordinatore di Noi Moderati Giovani Lamezia - Franceschi - invita la cittadinanza a partecipare al gazebo informativo sul Referendum Giustizia, in programma domenica 8 marzo alle 1 ... lametino.it Referendum, domenica 1 marzo gazebo informativo dei Giovani Garantisti per il Sì ad AvellinoAVELLINO- Il Comitato Giovani Garantisti per il Sì – Avellino promuove per domenica 1 marzo, a partire dalle ore 11:00, un gazebo informativo in Corso Vittorio Emanuele II, nei pressi della Villa Comu ... irpinianews.it