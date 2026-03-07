Referendum giustizia | gazebo informativo dei Giovani Garantisti per il Sì
Questa mattina lungo Corso Garibaldi, i Giovani Garantisti per il Sì hanno allestito un gazebo informativo in vista del referendum sulla giustizia. Il gruppo ha distribuito materiali ai passanti e fornito spiegazioni sul quesito referendario. La presenza dei giovani garantisti ha attirato l'attenzione di cittadini e commercianti, creando un punto di riferimento per chi voleva approfondire le proposte di modifica.
Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, lungo Corso Garibaldi, i Giovani Garantisti per il Sì hanno promosso un gazebo informativo dedicato al Sì al referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di informare i cittadini sui contenuti della consultazione referendaria e stimolare una partecipazione consapevole al voto. L’iniziativa ha rappresentato un momento importante di confronto pubblico e di dialogo diretto con la cittadinanza, offrendo materiali informativi e occasioni di approfondimento sui temi della riforma della giustizia e delle garanzie per i cittadini. All’incontro hanno preso parte anche l’Avv. Nico Salomone, presidente della Camera Penale di Benevento, l’Avv. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Sì al Referendum sulla giustizia, gazebo informativo dei giovani di Noi ModeratiStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran...
Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì!
Tutti gli aggiornamenti su Giovani Garantisti.
Argomenti discussi: Referendum, domenica 1 marzo gazebo informativo dei Giovani Garantisti per il Sì ad Avellino.
Lamezia, gazebo informativo per il referendum sulla giustizia sulle Ragioni del Sì l’8marzo su Corso NicoteraLamezia Terme - Il coordinatore di Noi Moderati Giovani Lamezia - Franceschi - invita la cittadinanza a partecipare al gazebo informativo sul Referendum Giustizia, in programma domenica 8 marzo alle 1 ... lametino.it
Referendum, domenica 1 marzo gazebo informativo dei Giovani Garantisti per il Sì ad AvellinoAVELLINO- Il Comitato Giovani Garantisti per il Sì – Avellino promuove per domenica 1 marzo, a partire dalle ore 11:00, un gazebo informativo in Corso Vittorio Emanuele II, nei pressi della Villa Comu ... irpinianews.it