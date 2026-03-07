Referendum Bergamini FI | Parte il lavoro per informare i cittadini sulle ragioni del ‘Sì’

Un rappresentante di Forza Italia annuncia l’avvio delle iniziative di informazione rivolte ai cittadini riguardo alle ragioni del ‘Sì’ nel referendum sulla riforma della giustizia. La riforma, definita come un intervento atteso da tempo, mira a rendere il sistema giudiziario più equilibrato e giusto per tutti i cittadini senza scopi contro qualcuno.

“Una riforma della giustizia attesa da anni, pensata per rendere il sistema più equilibrato e più giusto per tutti i cittadini, non contro qualcuno”. Lo dichiara Davide Bergamini, deputato di Forza Italia, intervenuto nella serata di venerdì 6 a Cento alla prima iniziativa pubblica del neonato comitato ‘Cittadini per il Sì’, promosso da Forza Italia Cento. “È importante – afferma il deputato di Forza Italia – che i cittadini possano conoscere nel merito i contenuti della riforma. La separazione delle carriere e gli altri interventi previsti mirano a rafforzare l’equilibrio del processo e le garanzie per tutti. Non è una riforma contro qualcuno, ma una riforma per migliorare il funzionamento della giustizia e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

