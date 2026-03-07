Recupero liste d’attesa | al Policlinico di Bari 352 prestazioni nel weekend tra tra visite e interventi

Al Policlinico di Bari, nel fine settimana, sono state completate 352 prestazioni tra visite e interventi nell’ambito di un piano straordinario dedicato al recupero delle liste d’attesa. L’ospedale ha messo in atto questa iniziativa per accelerare i tempi di prenotazione e garantire un miglior servizio ai pazienti. La procedura si svolge senza interruzioni anche durante il weekend.

Mammografie, visite specialistiche e interventi chirurgici nel terzo fine settimana dedicato al piano straordinario di recupero delle prestazioni sanitarie Prosegue al Policlinico di Bari il piano straordinario per il recupero delle prestazioni sanitarie e la riduzione delle liste d’attesa. Nel fine settimana del 7 e 8 marzo sono in programma 352 attività tra visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici. Nel complesso il programma prevede 222 prime visite, con un’ampia offerta di ambulatori coinvolti. Tra le specialità con il maggior numero di prestazioni figurano medicina interna, dermatologia e otorinolaringoiatria. Sono inoltre previste visite in allergologia, nefrologia, ematologia, gastroenterologia e cardiologia pediatrica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Recupero liste d'attesa, il Policlinico accelera: oltre 250 prestazioni programmate nel weekendIl Policlinico di Bari prosegue con il piano per il recupero delle liste d'attesa, e accelera con un intenso programma di attività anche nel weekend.

