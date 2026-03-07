ravenna trasferta ad ascoli vietata ai tifosi

I tifosi del Ravenna non potranno seguire la squadra in trasferta ad Ascoli lunedì sera, quando si giocherà allo stadio ‘Del Duca’. La decisione di vietare l’accesso agli spettatori giallorossi è stata confermata prima dell’incontro. Quindi, i supporter del Ravenna non saranno presenti allo stadio durante la partita.

Niente trasferta ad Ascoli per i tifosi giallorossi. Come previsto, lunedì sera, allo stadio ‘Del Duca’, il Ravenna non potrà contare sull’apporto dei propri sostenitori. Il colpo di grazia è arrivato ieri dal prefetto del capoluogo marchigiano, che ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti a Ravenna. Il settore ospiti resterà chiuso. Il provvedimento che, per gli sportivi ravennati, si potrebbe estendere anche alle trasferte di Sassari e Gubbio (decisioni pressoché scontate, ma in capo ai Prefetti locali), è in pratica la sanzione per gli scontri accaduti domenica scorsa ad Arezzo, quando i tifosi giallorossi hanno risposto all’aggressione dei supporter toscani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

