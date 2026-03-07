Ravenna i conteggi dei medici no Cpr | Ci siamo dentro è una scelta etica

A Ravenna, otto medici coinvolti in un’indagine sono accusati di aver rilasciato certificazioni di non idoneità e di aver contribuito a una mappatura dei migranti rimossi dai centri di accoglienza. Le chat tra i professionisti e i documenti delle certificazioni sono al centro delle verifiche. I medici affermano che la loro scelta è basata su principi etici e che sono uniti nel non lasciarsi influenzare.

Le 34 certificazioni di non idoneità sanitaria al trattenimento in un Cpr analizzate dagli investigatori della squadra mobile di Ravenna e al centro dell'inchiesta sugli otto medici del reparto di malattie infettive del Santa Maria delle Croci, incrociate con le chat contenute nei telefoni sequestrati, sembrano mostrare una competizione neppure troppo silenziosa. Una specie di contabilità parallela. Un conteggio. Al quale seguiva un'esultanza. «Altre due da Ravenna!», scrive una delle dottoresse nel giugno 2024, ricevendo il pollice alzato da Nicola Cocco, infettivologo della Società italiana di medicina delle migrazioni.