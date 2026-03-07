QuitGPT è il trend del momento Fossi in voi allargherei il boicottaggio | ecco come

In questi giorni circola un appello a smettere di usare ChatGPT, in seguito all’accordo tra OpenAI e il Pentagono. Alcuni sostenitori invitano a boicottare la piattaforma, mentre altri riflettono sulla posizione di Anthropic, che avrebbe rifiutato alcune clausole riguardanti l’uso militare dei modelli. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa collaborazione e sulle decisioni delle aziende coinvolte.

In questi giorni circola l’appello a lasciare ChatGPT dopo l’accordo di OpenAI con il Pentagono, soprattutto alla luce del fatto che Anthropic avrebbe rifiutato alcune clausole sull’uso militare dei modelli Quit GPT no, per favore. O forse sì, guardate dove mi spingo. Premessa: in questi giorni circola l’appello a lasciare ChatGPT dopo l’accordo di OpenAI con il Pentagono, soprattutto alla luce del fatto che Anthropic avrebbe rifiutato alcune clausole sull’uso militare dei modelli. Per quanto mi riguarda Altman ha sbagliato e Amodei ha fatto bene, ne ho già scritto, ma la protesta etica sui social non me l’aspettavo: si abbandona ChatGPT, come fosse guerrafondaio, e si passa a Claude, il pacifista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il movimento QuitGPT invita a boicottare il chatbot di OpenAI dopo le polemiche su donazioni politiche, rapporti con l’ICE e timori etici sull’uso dell’IA. Tra hashtag virali e richieste di alternative open source, cresce il dibattito sul peso civico delle Big Tech: https - facebook.com facebook