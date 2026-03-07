QuickLens rubava criptovalute dal tuo browser | ecco come hanno ingannato 7.000 utenti e come proteggersi

Un'estensione del browser, con migliaia di utenti e un badge di Google, ha sottratto criptovalute a circa 7.000 persone. La truffa si è svolta attraverso un software chiamato QuickLens, che ha ingannato gli utenti facendosi passare per uno strumento legittimo. Questa vicenda mette in evidenza come la fiducia digitale possa essere sfruttata da attori malintenzionati.

C'è un momento preciso in cui la fiducia digitale si trasforma in vulnerabilità. È quel momento in cui clicchi su un'estensione del browser che vanta migliaia di utenti e persino un badge di riconoscimento da Google. QuickLens sembrava proprio una di quelle estensioni innocue, utili, certificate. Invece, per settimane ha operato come una macchina silenziosa di furto, svuotando portafogli di criptovalute sotto gli occhi di circa 7.000 utenti ignari. La storia inizia il primo febbraio, quando QuickLens cambia proprietà. L'estensione viene venduta su un marketplace a una nuova entità che si presenta come LLC Quick Lens, con un indirizzo email di supporto sospetto: support@doodlebuggle.