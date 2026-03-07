qui castelfidardo ci ricarichiamo in vista del finale

A Castelfidardo si prepara una settimana importante per la squadra, anche se domani il campionato sarà fermo per un turno di riposo. La squadra si concentra sulla preparazione in vista delle prossime sfide e si ricarica in vista del finale di stagione. I giocatori sono impegnati negli allenamenti e nelle strategie per affrontare al meglio le prossime partite.

Una settimana importante in casa Castelfidardo anche se domani il campionato osserverà un turno di riposo. Settimana tipo quella svolta dai biancoverdi, "perché veniamo da un periodo in crescita e con prestazioni importanti - tiene a sottolineare il vice allenatore dei fidardensi, Massimo Loviso -. Questa settimana ci è servita per mettere a punto giocatori che hanno fatto minor minutaggio, recuperare coloro che possono aver avuto problemi fisici. Stiamo lavorando sia sotto l’aspetto fisico che mentale, per ricaricare al massimo. Ci aspetta un finale di stagione importante dove dobbiamo pensare a fare punti perché la voglia e la volontà sono quelle di salvarci". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Non ci sarà Paramatti nella sfida salvezzaNon sarà un Castelfidardo al completo quello che domenica ospiterà al Mancini il San Marino.

