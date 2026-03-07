Questo orologio Festina è diventato il protagonista di una delle scene chiave di Portobello

Nelle serie ben fatte, c'è sempre un momento in cui un dettaglio apparentemente marginale diventa improvvisamente il centro di gravità di una scena. Nella seconda puntata di Portobello, la serie di Marco Bellocchio disponibile su HBO Max Italia, quel dettaglio è un orologio. Un Festina al polso di Fabrizio Gifuni che interpreta Enzo Tortora, mentre controlla l'ora prima di essere arrestato dai carabinieri. La scena ricostruisce un fatto reale: l'arresto di Tortora avvenne nel cuore della notte, il 17 giugno 1983 alle 4:30 del mattino all'Hotel Plaza di Roma.