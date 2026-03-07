Questi lavori saranno rimpiazzati dall’IA | la mappa di Anthropic è inattesa dettagliata e fa paura

Una ricerca condotta dai ricercatori di Anthropic analizza per la prima volta la differenza tra le capacità attuali dell’intelligenza artificiale e il potenziale che potrebbe raggiungere in futuro. La mappa dettagliata presentata dall’azienda evidenzia come molti lavori attualmente svolti dagli esseri umani potrebbero essere sostituiti dall’IA. I risultati dello studio sono sorprendenti e suscitano preoccupazione.

Uno studio firmato dai ricercatori di Anthropic misura per la prima volta il divario tra ciò che l’IA potrebbe fare e ciò che già fa. Il risultato è un quadro preciso e, per molte categorie professionali, piuttosto preoccupante. Per la prima volta, una società di intelligenza artificiale ha messo in fila numeri concreti su quali professioni l’IA sia già in grado di svolgere e quali potrebbe assorbire nei prossimi anni. Non si tratta di previsioni futuriste o di scenari ipotetici: i dati vengono direttamente dall’osservazione reale dell’uso di Claude, il modello sviluppato da Anthropic, in contesti lavorativi autentici. La ricerca, intitolata “ Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence “ e firmata dagli economisti Maxim Massenkoff e Peter McCrory, introduce una metrica nuova: l'” esposizione osservata “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

