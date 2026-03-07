‘Quella mattina andai a Vigevano’ | Andrea Sempio ricostruisce le ore del delitto di Garlasco

Andrea Sempio ripercorre le tappe della mattina in cui si è verificato il delitto di Garlasco, concentrandosi sui dettagli delle ore precedenti e sui movimenti delle persone coinvolte. La ricostruzione si basa su testimonianze e elementi raccolti durante le indagini, offrendo una visione chiara di quanto accaduto quella mattina. Il racconto si focalizza sui fatti senza interpretazioni o congetture.

Un racconto che riporta la memoria a quelle ore drammatiche e che si inserisce nel contesto delle nuove verifiche investigative, riaperte dopo anni di processi e sentenze. “Quella mattina mi sono svegliato e sono andato a Vigevano per andare in una libreria”, ha spiegato Sempio. Secondo la sua ricostruzione, una volta arrivato avrebbe trovato il negozio chiuso. “Ho fatto un rapido giro della piazza e poi sono tornato a Garlasco, da mia nonna”. Nel racconto fornito durante l’intervista, Sempio ha ripercorso i passaggi di quella giornata che ancora oggi resta una delle più analizzate della cronaca italiana. Dopo essere rientrato da Vigevano, ha spiegato di essersi fermato per circa mezz’ora a casa della nonna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

