Quasi 800mila euro per 27 ricercatori Il Mur ’premia’ Unisi e Unistrasi

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha destinato circa 800mila euro a due università senesi, Unisi e Unistrasi, per finanziare l’assunzione di 27 ricercatori. La somma è stata assegnata per supportare il reclutamento dei ricercatori coinvolti in progetti legati ai fondi PNRR, che stanno per scadere. Questa decisione mira a consolidare le figure già presenti negli atenei.

Poco meno di 800mila euro complessivi arrivano ai due atenei senesi, per il reclutamento di 27 ricercatori, grazie allo stanziamento del Ministero dell'Università e della Ricerca: una misura che vuole 'legare' agli atenei i ricercatori già reclutati per i progetti Pnrr, in scadenza. I nuovi finanziamenti del Mur, annunciati ieri, vanno a sostenere tutti gli atenei della Toscana, che riceveranno complessivamente 4,6 milioni di euro per assumere fino a 158 ricercatori. Il ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di bilancio 2026: il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell'ambito dei progetti Pnrr.