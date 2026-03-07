quanto potere non ha il presidente iraniano

Il presidente iraniano ha ricevuto alcune affermazioni da Masoud Pezeshkian, che sostiene che gli attacchi ai paesi del Golfo finiranno. Tuttavia, Pezeshkian riconosce che il presidente iraniano ha un potere limitato e non può influenzare significativamente le decisioni di altri attori regionali. La discussione si concentra sulla reale capacità del leader di esercitare un controllo diretto sulle questioni militari e diplomatiche.

Masoud Pezeshkian dice che finiranno gli attacchi ai paesi del Golfo, ma è poco influente anche per la "strategia a mosaico" con cui è progettato il regime Venerdì mattina il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sostenuto che l’Iran avrebbe interrotto gli attacchi contro i paesi del Golfo (il Post segue tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente con questo liveblog). Sono dichiarazioni da prendere con grande cautela, anzitutto perché per il momento l’Iran sta continuando a lanciare droni e missili. Inoltre Pezeshkian ha poteri limitati, e le forze armate godono di grande autonomia: non è detto insomma che il suo annuncio venga rispettato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

