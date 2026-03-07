Laura Pirovano ha conquistato la vittoria nella seconda discesa libera femminile della Val di Fassa, una tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento si è svolto sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino, e la sua performance le ha permesso di salire in classifica. La vincitrice non ha ancora divulgato l’importo esatto dei premi guadagnati.

Laura Pirovano ha vinto la seconda discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino. Dopo il trionfo conseguito ieri sulle nevi dolomitiche, l’azzurra ha saputo ripetersi ventiquattro ora e sempre con la stessa modalità: un solo centesimo di vantaggio nei confronti della più immediata inseguitrice, venerdì era stata la tedesca Emma Aicher e oggi la sorte beffarda è toccata all’austriaca Cornelia Huetter. Fino a ieri mattina la 28enne non era mai salita sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante nel corso della sua carriera, nel fine settimana di fronte al proprio pubblico ha voluto fare le cose in grande e ha fatto suonare l’Inno di Mameli per due volte di fila. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Laura Pirovano con la doppietta in Val di Fassa? Che scalata nella classifica dei premi

Quanti soldi guadagna Laura Pirovano con la vittoria in Val di Fassa? L’assegno per la prima gioia. E il ranking dei premi…Laura Pirovano ha vinto la discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla...

Laura Pirovano, che meraviglia! Doppietta in Val di Fassa, un centesimo per due volte. E la vetta della classificaLa trentina delle Fiamme Gialle replica il capolavoro di gara uno e firma anche la seconda discesa di Passo San Pellegrino.

Approfondimenti e contenuti su Laura Pirovano.

Temi più discussi: Quanti soldi guadagna Laura Pirovano con la vittoria in Val di Fassa? L’assegno per la prima gioia. E il ranking dei premi…; LIVE Sci alpino, Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Suter torna alla vittoria, Goggia sale sul podio e guadagna punti su tutte; Quanti soldi guadagna Laura Pirovano con la vittoria in Val di Fassa? L’assegno per la prima gioia E il ranking dei premi…; Quando parte Laura Pirovano nella discesa in Val di Fassa 2026 | orario 7 marzo n di pettorale tv.

Quanti soldi guadagna Laura Pirovano con la vittoria in Val di Fassa? L’assegno per la prima gioia. E il ranking dei premi…Laura Pirovano ha vinto la discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla pista La ... oasport.it

Laura Pirovano incredula: Coppa del Mondo? Surreale…Tanta sfortuna, in due giorni ho pareggiato i contiLaura Pirovano ha vinto la seconda discesa libera della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla pista La ... oasport.it

LAURA AL COMANDO!!! Quando manca una sola gara al termine della Coppa del Mondo di Discesa Libera, Laura Pirovano comanda la classifica generale con 28 punti di vantaggio su Emma Aicher e, con Kira Weidle-Winkelmann e la Huetter, saranno le un - facebook.com facebook

LAURA NON VUOLE FERMARSIIIIIII Continua il weekend magico di Laura Pirovano, che in meno di 24 ore passa dal tabù del podio alla doppietta nella discesa di casa in Val di Fassa. Decisivo un altro centesimo, stavolta su Cornelia Hütter La 28enn x.com