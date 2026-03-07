Quando parte Sofia Goggia nel superG in Val di Fassa 2026 | orario n di pettorale tv

Sofia Goggia gareggerà nel superG femminile in Val di Fassa durante la stagione 2026, con un pettorale ancora da assegnare e un orario di partenza che sarà comunicato nelle prossime ore. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta una delle tappe più attese del circuito di sci alpino. La sciatrice italiana si prepara ad affrontare la prova con l’obiettivo di ottenere un buon risultato.

Sofia Goggia si presenterà con grandi ambizioni nel superG femminile della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha faticato nelle due discese libere disputate sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino (non è entrata in top-10) e ora sarà chiamata a difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, con il chiaro intento di rimanere al comando della graduatoria per poi cercare di alzare al cielo la Sfera di Cristallo. L’appuntamento è per domenica 8 marzo alle ore 10.45. Sofia Goggia si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 14 e dunque scatterà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora parte Sofia Goggia oggi, seconda prova discesa Val di Fassa 2026: n. di pettorale, tv, streamingGiovedì 5 marzo (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del ... oasport.it

Dove vedere Sofia Goggia nella discesa in Val di Fassa in tv e streamingLa discesa libera femminile della Val di Fassa, dalle ore 10.45, si potrà vedere in chiaro su Raidue e in streaming su Rai Play. Si potrà vedere anche su Eurosport 1 HD, discovery+, Dazn e Hbo Max. corriere.it

Pirovano PRIMA nella classifica di discesa quando manca una sola prova al termine della stagione. Con 28 punti su Aicher e 85 su Weidle. Potrebbe diventare la 4^ azzurra nella storia a vincere la coppa di discesa, dopo Isolde Kostner, Sofia Goggia e Federi x.com

