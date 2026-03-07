Quando lo sci alpino oggi in tv | orari discesa Val di Fassa e gigante Kranjska Gora canali diversi streaming

Oggi gli appassionati di sci alpino possono seguire due competizioni importanti in orari diversi: la discesa sulla pista della Val di Fassa e il gigante a Kranjska Gora. Le gare saranno trasmesse su canali distinti e anche in streaming, offrendo diverse opzioni di visione. Il programma prevede un sabato ricco di emozioni per gli sportivi che seguono da vicino questa disciplina.

Sarà un sabato dalle grandi emozioni e per tutti i gusti quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la seconda discesa libera femminile della Val di Fassa, orario di partenza previsto alle 10:45, e lo slalom gigante maschile di Kranjska Gora, il via delle due run è previsto alle 09:30 e alle 12:30. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 Laura Pirovano ha finalmente infranto il tabù della prima vittoria nel circuito internazionale regolando di un solo centesimo Emma Aicher nella gara di ieri e ha rilanciato così in maniera prepotente le proprie ambizioni di vittoria del trofeo di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

