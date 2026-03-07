Quando l’Italrugby fa la storia | dalla Francia all' Inghilterra tutte le prime volte degli azzurri

L’Italrugby conquista un traguardo storico, battendo l’Inghilterra e rompendo un tabù europeo. La squadra aveva già ottenuto vittorie contro Sudafrica e Australia nell’emisfero sud. Questa serie di successi rappresenta le prime vittorie degli azzurri contro queste nazionali e segna un momento importante nella storia del rugby italiano. La squadra continua a scrivere pagine nuove nel panorama internazionale.

Quella del 7 marzo 2026 resterà una data impressa nella storia del rugby italiano, quella della prima vittoria sull’Inghilterra, la sola big europea che gli azzurri non avevano mai sconfitto. L’hanno piegata per 23-18 all’Olimpico nella quarta giornata del Sei Nazioni. Come un cerchio che si chiude, a 26 anni dall’esordio nel Torneo con la vittoria sulla Scozia il 5 febbraio al Flaminio, con la meta di Giampiero De Carli e i calci di Diego Dominguez. Delle 9 big mondiali d’Europa ed Emisfero Sud, restano solo gli All Blacks. La sola squadra che l’Italia non ha mai sconfitto. Data scolpita nella storia resterà sempre quella 22 marzo 1997, quando a Grenoble l’Italia sconfisse per la prima volta la Francia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

