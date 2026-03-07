Quando è nata la pet therapy? La storia di una disciplina speciale

La pet therapy è un insieme di interventi assistiti che coinvolgono la presenza degli animali nei percorsi di cura. Non si tratta di una disciplina medica autonoma, ma di un approccio che utilizza il rapporto tra esseri umani e animali per favorire il benessere. La sua nascita risale a decenni fa, quando si sono iniziati a sperimentare i benefici di questi interventi in vari contesti clinici.

La pet therapy non è una branca medica isolata, bensì un complesso di interventi assistiti che integrano la presenza degli animali nei percorsi di cura tradizionali. Questa pratica, oggi scientificamente codificata, si basa sul principio che l’interazione con una creatura non umana possa accelerare i processi di guarigione fisica e favorire il benessere psicologico. Sebbene l’affinità tra specie diverse sia antica quanto l’umanità, la sua trasformazione in una disciplina strutturata ha seguito tappe storiche ben precise. Le prime tracce documentate dell’uso degli animali in contesti clinici risalgono al XVIII secolo, quando alcune strutture ospedaliere pionieristiche iniziarono a notare gli effetti benefici della loro presenza sui pazienti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

