Qualificazioni Mondiali l' Italia non va oltre l' 1-1 con la Danimarca | ora c' è il rischio spareggi

Finisce 1-1 a Vicenza tra Italia e Danimarca, secondo impegno delle Azzurre sulla strada verso il Mondiale. Un solo punto in due partite in casa per le ragazze di Andrea Soncin, bottino scarno che lascia un po’ di delusione. Compensata però, almeno in parte, dalla fotografia della classifica: l’inatteso 0-0 tra Svezia e Serbia tiene aperta la corsa per il primo posto, l’unico che qualifica direttamente a Brasile 2027 (dalla seconda alla quarta, con percorsi diversi, vanno tutte ai playoff). Con il ritorno alla difesa a tre e quattro protagoniste diverse rispetto al ko di Reggio Calabria con le svedesi, l’Italia parte bene. E ritrova, da... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

