Alfredo Di Lelio, ristoratore romano, rese famoso in tutto il mondo un piatto tradizionale della cucina romana, le fettuccine. La ricetta, risalente al Rinascimento, divenne celebre grazie alla sua influenza e al passaparola tra celebrità e re. Anche Kennedy si lasciò convincere dal piatto, che oggi rappresenta un simbolo della gastronomia italiana.

Il grande Alfredo Di Lelio rese popolare in tutto il mondo un antico piatto della cucina romana. Che conquistò re e divi. Marzo 1953, è l’ora di pranzo di un luminosissimo giorno di primavera. Alla porta del ristorante Il Vero Alfredo in piazza Augusto Imperatore, a due passi dall’Ara Pacis, si presenta un giovane senatore americano. Viene dal Massachusetts, ha 36 anni, è alto 1,83, ha personalità da vendere. Nel suo curriculum c’è anche una medaglia di eroe di guerra. È a Roma per capire gli italiani ma, soprattutto, vuol capire, attraverso gli italiani, i suoi connazionali. Perché da quasi 30 anni quel locale, quel nome, Alfredo, è una tappa obbligata per qualunque yankee arrivi a Roma? Dopo il Papa, per gli americani, viene Alfredo il cui nome spopola ancora oggi sui menu di pasta di tutti gli Usa (vedi La Verità 10 gennaio). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pure Kennedy si piegò alle fettuccine, mito nato nel Rinascimento

