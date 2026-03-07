Pulizia di caditoie e scoli in nome della sicurezza idraulica

Il comune di Vigonza sta portando avanti un piano straordinario di pulizia di caditoie e scoli per garantire la sicurezza idraulica del territorio. Si tratta di interventi programmati per rimuovere detriti e ostruzioni che potrebbero compromettere il corretto deflusso delle acque. Le operazioni coinvolgono squadre specializzate che lavorano sul territorio con l’obiettivo di prevenire allagamenti e problemi legati all’eccesso di acqua.

Ieri 7 marzo l'assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Massimiliano Cacco ha confermato come l'intento dell'amministrazione comunale è quello di estendere queste attività su tutto il territorio comunale Sicurezza idraulica: prosegue il piano straordinario di pulizia degli scoli e delle caditoie per la messa in sicurezza idraulica del territorio di Vigonza. Dall'inizio dell'anno, e per le prossime settimane, sono in corso i nuovi lavori avviati dall'amministrazione comunale di Vigonza per garantire la tenuta del sistema idraulico del territorio. Le operazioni riguardano lo scavo e risezionatura dei fossati,... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Partiti i lavori di pulizia delle circa 1250 caditoie stradali

"Contro il rischio idraulico pulizia delle caditoie e sacchi di sabbia"PONSACCO Il Comune di Ponsacco combatte il rischio idraulico con la pulizia delle caditoie e con un nuovo macchinario per la produzione rapina di...

Aggiornamenti e notizie su Pulizia di caditoie e scoli in nome....

Temi più discussi: Municipalità 5 – Programma pulizia caditoie stradali mese di marzo; Pulizia caditoie in centro storico e a Villagrazia, scattano nuovi divieti di sosta; Intervento di pulizia di 1.240 caditoie stradali al via da lunedì 2 marzo, interessate 29 vie cittadine; Pulizia delle caditoie a Villa San Martino: il calendario degli interventi dal 2 al 6 marzo 2026.

Intervento di pulizia di 1.240 caditoie stradali al via da lunedì 2 marzo, interessate 29 vie cittadineL’operazione, che si protrarrà per oltre un mese, sarà condotta compatibilmente con le condizioni meteorologiche e con eventuali interferenze operative con Padania Acque ... laprovinciacr.it

Montemurlo, via alla pulizia di tutte le caditoie: il calendario e l'appello ai cittadiniNelle vie interessate dalla pulizia scatterà il divieto di sosta per le auto e i mezzi parcheggiati a bordo strada. L'assessore alla difesa del suolo, Vignoli: Abbiamo bisogno della collaborazione ... lanazione.it

E' stata una mattinata dedicata alla pulizia dell'ambiente quella di Mattarello, a Trento. x.com

: , ` Dal 9 marzo partono gli interventi del Comune tra rimozione della sabbia, pulizia della spiaggia e manutenzione del verde. L’obiettivo è restituire decoro al litorale di Mondell - facebook.com facebook