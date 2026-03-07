Nel derby si sono affrontati Christian Pulisic e Marcus Thuram, protagonisti di una sfida all’attacco. Entrambi hanno cercato di segnare un gol per rispondere alle critiche e contribuire alla vittoria della loro squadra. La partita ha rappresentato un momento importante per i due attaccanti, che sperano di migliorare le proprie prestazioni in vista delle prossime gare.

Il derby come un possibile Stargate. La porta verso un’ultima parte di stagione possibilmente migliore, per Christian Pulisic e Marcus Thuram. Criticati e indispensabili, per le qualità che esprimono e l’assenza di qualche compagno (in particolare Lautaro sulla sponda interista), guardano alla sfida Scudetto consapevoli di quanto il peso specifico della stracittadina possa impattare sui giudizi. Andando per ordine di calendario: l’americano è in una fase del percorso in parallelo con quella di squadra, il che la dice lunga sulla sua centralità. Mai a segno nel 2026, dopo aver fatto sfracelli fino a San Silvestro. Al 28 dicembre, giorno di Milan-Verona, ha toccato la doppia cifra stagionale di reti, ma da lì non si è più mosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pulisic-Thuram, sfida all’attacco. Un gol per superare le critiche

Inter, Thuram sfida le critiche: "Non vivo per i numeri, voglio lo Scudetto"Marcus Thuram risponde alle critiche e rilancia le ambizioni scudetto dell'Inter.

Milan, Allegri vuole la svolta in attacco da Leao e Pulisic: finora in coppia solo due golDall'aprile del 2025 il pubblico di San Siro aveva sempre esultato per un gol rossonero: il Milan di Allegri, contro il Parma, non ha segnato per la...

