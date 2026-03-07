Psicologo di base servizio rinnovato per un anno | il bilancio è stato positivo

A partire da settembre 2024, in sette sedi della regione è stato avviato il servizio di psicologo di base, con risultati considerati positivi. La sperimentazione, che doveva durare un anno, è stata prorogata di altri dodici mesi e si estenderà a tutte le ventuno strutture coinvolte, con inizio previsto da marzo 2026. La decisione è stata presa in seguito all’andamento del progetto.

Stanziati 675mila euro per continuare il servizio. Ecco dove sono le sedi alle quali rivolgersi dopo l'attivazione del medico di base FIRENZE – Lo psicologo di base funziona. La valutazione della sperimentazione del nuovo servizio avviata a settembre del 2024 in sette sedi può dirsi positiva e la Regione ha deciso una proroga di altri dodici mesi, a partire da marzo 2026, in tutte e ventuno le strutture nel frattempo coinvolte. "Ci siamo mossi per rafforzare l'attenzione verso i problemi psicologici, a volte sottovalutati e trascurati dai cittadini – sottolinea il presidente Eugenio Giani -. Ma questa sperimentazione va anche nel segno della Toscana diffusa, con servizi ramificati sul territorio".