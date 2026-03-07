A Codena, i residenti dei paesi a monte come Bedizzano, Bergiola e Colonnata manifestano ancora insoddisfazione a causa della frana di Santa Croce. La paura legata al rischio di ulteriori smottamenti si mescola ai disagi quotidiani causati dal problema. I cittadini chiedono con insistenza un intervento concreto e un progetto che possa garantire la disponibilità di fondi necessari per risolvere la situazione.

I disagi della frana di Santa Croce continuano a creare malumore nei residenti dei paesi a monte di Codena, Bedizzano, Bergiola e Colonnata. Anche se a farne le spese maggiori sono i residenti di Codena. Chi abita oltre la frana per poter andare in paese è costretto a fare la Foce per scendere fino a Carrara e poi risalire a Codena. Un disagio che colpisce chi un’attività e questo giro dell’oca lo deve fare quattro volte al giorno. Molti ci hanno fatto l’abitudine, altri no. E resta il timore di chi abita proprio sopra la frana. La paura è che essendo in movimento un giorno o l’altro lo smottamento si tiri dietro anche le case. Così per Adriana Ravenna che abita non molto lontano dal dirupo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protesta infinita a Codena: "Quella frana ci fa ancora paura. Serve un progetto per avere i soldi"

Leggi anche: Niscemi, la frana fa ancora paura. Il parroco: “La gente ha bisogno di conforto”

Codena come Niscemi, imponente frana minaccia le abitazioni. “Paesi tagliati fuori”Carrara, 18 febbraio 2026 – La frana di Santa Croce a Codena non sarà messa in sicurezza per mancanza di soldi.