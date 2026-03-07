Prosegue per un altro anno la sperimentazione dello psicologo di base

La Regione Toscana ha deciso di prolungare di un altro anno la sperimentazione dello psicologo di base. La scelta riguarda il servizio che offre supporto psicologico a cittadini di diverse fasce d’età e provenienze, con numeri che attestano una domanda significativa e diffusa. La decisione è stata comunicata il 7 marzo 2026 ad Arezzo, dove si è tenuta un’assemblea dedicata alla valutazione dei risultati.

Arezzo, 7 marzo 2026 – ''La scelta della Regione Toscana di proseguire con il servizio dello psicologo di base è lungimirante: i numeri registrati durante la sperimentazione confermano che la domanda di supporto psicologico è concreta e trasversale. Andare avanti è un passo verso la costruzione di un presidio stabile di salute pubblica''. A dirlo Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, commentando la decisione della giunta regionale toscana di prorogare di un anno il servizio dello psicologo di base.