Prosegue per un altro anno la sperimentazione dello psicologo di base

Da lanazione.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Toscana ha deciso di prolungare di un altro anno la sperimentazione dello psicologo di base. La scelta riguarda il servizio che offre supporto psicologico a cittadini di diverse fasce d’età e provenienze, con numeri che attestano una domanda significativa e diffusa. La decisione è stata comunicata il 7 marzo 2026 ad Arezzo, dove si è tenuta un’assemblea dedicata alla valutazione dei risultati.

Arezzo, 7 marzo 2026 – ''La scelta della Regione Toscana di proseguire con il servizio dello psicologo di base è lungimirante: i numeri registrati durante la sperimentazione confermano che la domanda di supporto psicologico è concreta e trasversale. Andare avanti è un passo verso la costruzione di un presidio stabile di salute pubblica''. A dirlo Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, commentando la decisione della giunta regionale toscana di prorogare di un anno il servizio dello psicologo di base. "Il servizio funziona.

