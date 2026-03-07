Pronti i nuovi modelli DSU 2026 e ISEE aggiornato | cosa cambia per Assegno unico Assegno di inclusione e bonus famiglie

Sono stati resi disponibili i nuovi modelli della DSU 2026 e l’ISEE aggiornato, necessari per il calcolo delle prestazioni sociali. Le attestazioni sono state aggiornate automaticamente e riguardano l’Assegno unico, l’Assegno di inclusione e i bonus famiglie. Le modifiche interessano chi deve presentare queste dichiarazioni per usufruire delle agevolazioni previste.

Sono disponibili i nuovi modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che serve per il calcolo dell'Isee, necessario per ottenere una prestazione sociale agevolata, e sono state aggiornate automaticamente le attestazioni ISEE delle dichiarazioni presentate nel 2026. L'adeguamento, disposto con il decreto n.3 del 2 marzo 2026 del ministero del Lavoro, adottato di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, recepisce le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026. Nel messaggio n. 799 del 6 marzo l'Inps informa delle novità che riguardano in particolare l'introduzione dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e...