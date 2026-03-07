Pronostico St Pauli-Eintracht Francoforte | ok al nono tentativo

La partita tra St. Pauli ed Eintracht Francoforte si svolge domenica alle 15:30, nella venticinquesima giornata di Bundesliga. È la nona occasione in cui le due squadre si affrontano e il match sarà trasmesso in diretta tv. Le formazioni probabili e il pronostico sono stati annunciati, offrendo agli appassionati un quadro chiaro prima del calcio d’inizio.

St. Pauli-Eintracht Francoforte è una partita valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il settimo posto potrebbe valere una qualificazione europea per la prossima stagione. Ecco perché l'Eintracht Francoforte, che non vince in trasferta da otto partite, deve per forza ribaltare questa situazione che non le permette, adesso, di pensare all'Europa League, ad esempio. Dopo una prima parte di annata davvero straordinaria, con delle vittorie importanti e con la sensazione di una squadra in continua crescita, è arrivato questo lungo momento di stop che ha bloccato i sogni.