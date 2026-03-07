Progetto Polis taglio del nastro per l’ufficio postale di San Gemini | tutte le novità

Oggi è stato inaugurato l’ufficio postale di San Gemini, recentemente rinnovato grazie al progetto Polis di Poste Italiane. L’operazione mira a migliorare i servizi nei sette mila comuni italiani con meno di 15 mila residenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e delle autorità locali, con il taglio del nastro per segnare l’apertura ufficiale.

È stato presentato oggi l’ufficio postale di San Gemini, rinnovato nell’ambito del progetto Polis: l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Luciano Clementella e alcuni rappresentanti aziendali. Tra le novità c’è la realizzazione di uno sportello ribassato, dove sarà più semplice per i clienti usufruire dei servizi postali e finanziari. Inoltre, l’intera sala al pubblico è stata rinnovata e dotata di nuovi arredi e colori per ambienti più luminosi, con particolare attenzione all’accesso agevolato per persone ipovedenti con speciali dotazioni di pavimenti e corsie. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Poste Italiane: San Giovanni Incarico, al via i lavori del progetto polis per l’ufficio postaleAlla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”...

Servizi: al via i lavori del 'Progetto Polis' all'ufficio postale di MontecalvoliL'intervento scatterà martedì 24 febbraio: la continuità dei servizi sarà garantita dal 27 febbraio da un container in piazza dell’Olocausto Poste...

Tutti gli aggiornamenti su Progetto Polis.

Temi più discussi: Passaporti alle Poste, da oggi il servizio è attivo anche a Canelli; Oltre 1400 passaporti dalle Poste; Il modello San Cesareo per una città accessibile, la proposta del centrodestra per Avezzano; Riorganizzazione delle guardie mediche, Sinistra italiana: Bene la levata di scudi dei sindaci - isNews.

Poste Italiane: al via a Trevignano Romano i lavori del Progetto PolisSono iniziati a Trevignano Romano i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale nell’ambito del Progetto Polis promosso da Poste Italiane, il piano nazionale che punta a trasformare gli uffici pos ... lagone.it

Poste, con il progetto Polis erogati 70 mila passaportiCorre veloce il Progetto Polis di Poste Italiane. Un nuovo modello di servizio pubblico semplice e alla portata di tutti che ha consentito di erogare 70 mila passaporti grazie a 2.305 uffici attivi ... ilmessaggero.it

Poste di Bresseo: chiusura temporanea per lavori L’Ufficio Postale di Bresseo sarà chiuso temporaneamente a partire da lunedì 9 marzo 2026 per consentire i lavori previsti dal Progetto Polis . L’intervento durerà circa 5 settimane . Durante qu - facebook.com facebook