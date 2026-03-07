Probabili formazioni Milan Inter | Chivu prepara la mossa a sorpresa?

Domenica 8 marzo alle 20:45 si disputerà il Derby di Milano allo stadio San Siro, con i probabili schieramenti di Milan e Inter. Chivu, nel suo ruolo, potrebbe sorprendere con una mossa inaspettata. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima dell'inizio della partita. La sfida tra le due squadre si preannuncia già molto attesa.

Probabili formazioni Milan Inter. Domenica 8 marzo alle ore 20:45 lo stadio San Siro ospiterà il Derby di Milano. La squadra di Cristian Chivu arriva alla stracittadina con l’obiettivo di continuare la propria marcia in campionato. Una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di allungare ulteriormente sui rossoneri, portandosi a +13 e mettendo una seria ipoteca sulla corsa allo scudetto. Dall’altra parte il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a reagire: i tre punti sarebbero fondamentali per accorciare il distacco e riaprire almeno in parte il discorso in vetta. Come arriva il Milan. Il divario in classifica tra le due squadre non dipende soltanto dalla solidità dell’Inter, ma anche da alcuni passaggi a vuoto dei rossoneri durante la stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Probabili formazioni Genoa Inter, Chivu cambia tutto: la mossa a sorpresa in attacco!Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:...

Altri aggiornamenti su Milan Inter.

Temi più discussi: Le probabili formazioni del derby: un dubbio a testa per Allegri e Chivu; Milan-Inter: probabili formazioni e statistiche; Inter, le news di formazione verso il derby: un dubbio per Chivu; Inter, col Milan si torna al 3-5-2: la probabile formazione. In mezzo al campo….

Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AL'Inter si prepara al derby che può rappresentare un crocevia decisivo nella corsa allo scudetto. Domenica sera a San Siro, contro il Milan padrone di casa, una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di ... tuttosport.com

Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere il derby in tv e streaming. Classifica Serie AIl grande derby della Madonnina tra Milan e Inter accende la 28ª giornata di Serie A. La sfida, in programma allo stadio Giuseppe Meazza, ... msn.com

! ’ live da Appiano Gentile con @tancredipalmeri #sportitalia #milan #inter #thuram #derby x.com

Il Milan per riaprire la corsa scudetto, l’Inter per chiudere i giochi: come finirà la sfida di San Siro L’analisi su Affidabile.org - facebook.com facebook