Probabile la responsabilità Usa nell’attacco alla scuola di Minab

Durante una conferenza stampa di mercoledì, il Capo dello Stato maggiore congiunto Usa ha menzionato la città di Minab, inserendola nella mappa di un possibile attacco. Si parla della possibilità che gli Stati Uniti siano coinvolti nell’attacco a una scuola di Minab, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali o conferme definitive. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Il Manifesto.

Iran, l'inchiesta dell'esercito Usa sulla strage della scuola femminile di Minab: «Probabile responsabilità degli Stati Uniti»Gli inquirenti militari americani ritengono probabile che le forze Usa siano responsabili della strage alla scuola femminile Shajaba Tayyiba di...

È molto probabile che la scuola di Minab sia stata distrutta da un attacco statunitenseSabato 28 febbraio, nel primo giorno della guerra iniziata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, un bombardamento ha distrutto la scuola elementare...

Iran school attack: Investigation points to likely US responsibility while Trump admin refutes claim

Iran, l'inchiesta dell'esercito Usa sulla strage della scuola femminile di Minab: «Probabile responsabilità degli Stati Uniti»Due funzionari americani parlano con Reuters, Nell'attacco sono morte 165 persone, per la maggioranza bambine, dice il governo iraniano ... corriere.it

Iran, le bombe contro la scuola di Minab: Probabile responsabilità degli UsaCosa emerge dai risultati provvisori delle indagini interne dell'esercito statunitense. Nel raid morirono 165 bambine ... dire.it

