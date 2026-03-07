Primo premio San Bernardo Baby ad un cucciolo di Tocco Caudio

Al 114° Raduno Nazionale del Cane di San Bernardo, un cucciolo di Tocco Caudio ha vinto il primo premio San Bernardo Baby. La cerimonia ha attirato numerosi partecipanti, con il pubblico che ha assistito alla premiazione. La competizione ha visto coinvolti diversi allevatori e proprietari, tutti presenti per far valere la qualità dei loro cuccioli. La vittoria è stata annunciata durante l’evento che si è svolto nelle ultime ore.

A volte le storie più belle nascono quasi per gioco, ed è proprio quello che è successo al 114° Raduno Nazionale del Cane di San Bernardo. Beethoven, un maestoso cucciolo a pelo lungo nato il 3 novembre 2025, ha conquistato il titolo in Classe Baby, trasformando una semplice giornata di crescita in un trionfo inaspettato. Il proprietario, Giovanni Molinaro di Tocco Caudio (BN), si è presentato alla sua prima esposizione in assoluto senza alcuna velleità competitiva. L'obiettivo era puramente educativo: far vivere a Beethoven un'importante esperienza di socializzazione e confronto in un contesto stimolante. Un percorso seguito con attenzione dall'educatore cinofilo Angelo De Simone (Benevento), che ha lavorato sull'equilibrio e sulla gestione del cucciolo, permettendogli di affrontare il ring con estrema serenità.