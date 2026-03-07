Primavera 2 | Union Brescia e Venezia pareggiano in una cruciale sfida salvezza

In una partita della Primavera 2, Union Brescia e Venezia si sono affrontate in una sfida decisiva per la salvezza. La gara si è conclusa con un pareggio, offrendo momenti di tensione e occasioni da entrambe le parti. Entrambe le squadre hanno cercato di ottenere punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica. La partita si è svolta senza ulteriori eventi significativi.

La partita tra Venezia e Union Brescia si è conclusa in parità, con un risultato finale di 1-1. I biancazzurri, guidati dal tecnico Nicola Ferrari, sono riusciti a sbloccare il punteggio al 24' minuto grazie a un'eccellente giocata di Mattia Bigatti, che ha segnato il suo settimo gol della stagione. Nonostante l'ottima performance della difesa, la squadra non è riuscita a mantenere il vantaggio. Infatti, solo nove minuti dopo, il giocatore Maiorana ha riportato il match in equilibrio. La sfida si è dimostrata intensa fin dai primi minuti, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporsi sul campo.

