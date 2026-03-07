Primavera 1 Napoli-Sassuolo 5-2 | Camelio trascina gli azzurrini

Nel match di Primavera 1, il Napoli ha battuto il Sassuolo con il punteggio di 5-2. Camelio ha segnato più gol e si è distinto come protagonista della partita, contribuendo alla vittoria della squadra. La gara si è svolta in modo intenso, con entrambe le formazioni che hanno cercato di imporre il loro ritmo fin dai primi minuti.

Il Napoli Primavera torna al successo con una prestazione brillante. Gli azzurrini hanno battuto il Sassuolo per 5-2 nella 29ª giornata del campionato Primavera 1 allo Stadio Piccolo di Cercola, conquistando tre punti importanti grazie a una gara ricca di gol e intensità. La squadra allenata da Rocco ha indirizzato il match grazie alle reti di Torre, Gorica e De Chiara, prima della doppietta decisiva di Camelio che ha chiuso definitivamente i conti. Una prova offensiva convincente che ha permesso al Napoli di controllare la partita e di portare a casa un successo netto. PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 5-2 (7? Torre, 14? Kulla, 27? Kulla, 42? Gorica, 53? De Chiara, 74? Camelio, 85? Camelio): vittoria importante per gli azzurrini in ottica salvezza85' – MANITA DEL NAPOLI: ancora Camelio trova la via della rete, su un assist al bacio di Olivieri; doppietta per il 30 azzurro e 5-2 totale.