Prima tenta di fuggire poi minaccia la polizia con un coltello

Gli agenti di polizia di Trento hanno intercettato un uomo che, secondo le immagini delle telecamere di sicurezza installate di recente, si muoveva in modo ambiguo. Quando sono intervenuti, l’uomo ha tentato di scappare e ha minacciato gli agenti con un coltello. La scena si è svolta in una zona centrale della città, dove sono stati chiamati rinforzi per gestire la situazione.

Hanno notato il suo comportamento piuttosto ambiguo dalle telecamere di sicurezza installate recentemente dall’amministrazione comunale a Trento e, così, hanno deciso di agire e di vederci chiaro. È quanto successo lo scorso 6 marzo in piazza Portella con, da un lato, gli agenti della questura del capoluogo, dall’altro uno straniero che, alla vista delle divise, ha cercato di defilarsi. La cosa non gli è riuscita e lui, volto già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti e in passato già “ospite” dei Cpr in quanto irregolare in Italia, è stato fermato e trovato in possesso di un coltello, con cui ha avuto la non edificante idea di minacciare gli agenti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Monza, 14enne tenta una rapina e minaccia la cassiera con il coltello: poi si barrica nel negozioMonza, 15 gennaio 2026 – Nel pomeriggio del 12 gennaio scorso, gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso...

Terrore sul treno, 2 banditi rapinano passeggero che tenta di inseguirli. Poi la minaccia col coltello: “Questo è per te”Bologna, 21 gennaio 2026 - Ancora paura sulla linea ferroviaria Bologna-Porretta Terme: un passeggero è stato rapinato del cellulare da due...

DEG DEG: WAR CULUS | WEERAR WEYN OO CAAWA LAGU SOO QAADAY

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prima tenta.

Temi più discussi: Io sono Farah 2 in prima serata, puntata del 27 febbraio; Tenta il furto in casa ma la padrona lo sente, all'arrivo dei carabinieri si lancia nel giardino per scappare: 41enne bloccato e arrestato; La giovane Marilì e Ting (presenza mostruosa): quattro location torinesi per un film dark fantasy; Napoli, babydetenuto tenta la fuga durante un permesso premio per lutto: i familiari gli fanno scudo.

Firenze, tenta di fuggire dai controlli e getta la droga nel torrente: un fermatoIntervento della polizia municipale a Firenze nell'ambito del progetto 'Viaggiare sicuri', che punta a garantire maggiore sicurezza su tram, bus e alle ... gonews.it

Prima il furto, poi nasconde il coltello a serramanico per fuggireArmato di coltello tenta un furto alla Cisalfa di Brescia: arrestato 44enne pluripregiudicato. Revocato il permesso di soggiorno. elivebrescia.tv

Tentata truffa a una 84enne contattata prima telefonicamente e poi raggiunta a casa per il ritiro dei monili. - facebook.com facebook