Prevenzione e sicurezza domestica | ad Arezzo un incontro dedicato agli over 65

Ad Arezzo, il 7 marzo 2026, si svolge un incontro dedicato alla prevenzione e sicurezza domestica, rivolto agli over 65. L’evento ha lo scopo di informare gli anziani sui rischi in casa e sulle misure di protezione più efficaci. Sono presenti esperti e rappresentanti delle istituzioni per discutere di strategie di prevenzione e sicurezza.

Arezzo, 7 marzo 2026 – . Il 10 marzo al Centro di Aggregazione Sociale Tortaia un appuntamento promosso da Asl Toscana sud est e Auser per imparare a riconoscere i rischi in casa e promuovere sani stili di vita Un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla sicurezza tra le mura domestiche, con particolare attenzione alla popolazione più anziana. Martedì 10 marzo 2026, dalle 15 alle 17, al Salone del Centro di Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo si terrà l'incontro pubblico "Prevenzione e sicurezza domestica per over 65", promosso nell'ambito del programma Comunità Attive dalla collaborazione tra l'Area dipartimentale di Promozione ed Etica della Salute dell'Asl Toscana sud est e Auser.