Prepariamo gli studenti ai testi per accedere alle Università come progetti pomeridiani l’esperienza del liceo Marconi-Delpino di Chiavari INTERVISTA a Giuliano Noceti

Al liceo Marconi-Delpino di Chiavari, gli studenti si preparano ai test di accesso universitari attraverso progetti pomeridiani strutturati appositamente. Secondo Giuliano Noceti, insegnante coinvolto, chi ha studiato con costanza prima e durante il semestre filtro affronta con sicurezza l’esame di Medicina. Noceti sottolinea che lo studio e la determinazione sono fondamentali per superare le prove di ammissione.

“ Chi ha studiato prima e durante il semestre filtro, non ha avuto alcun problema a Medicina. Lo studio e la vera voglia di fare il medico pagano sempre! ”. Così scrive sui suoi social il professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie infettive dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, riferendosi all’ottima performance di Giuliano Noceti, studente di 19 anni di Chiavari, diploma di maturità scientifica, iscritto al recente semestre filtro per entrare nella facoltà di Medicina. Lo studente ha superato al primo appello dello scorso novembre tutti e tre gli esami: Fisica con 30 e Lode, Chimica 30 e Biologia 28 e – primo a Genova – si è classificato all’undicesimo posto in graduatoria nazionale su 64. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

