Premio Ciliegia d’Oro a Federica Minozzi

Federica Minozzi, amministratrice delegata di Iris Ceramica Group, riceverà nel 2025 il premio Ciliegia d’Oro. La cerimonia si terrà alla fine dell’anno e il riconoscimento viene assegnato a chi si distingue nel settore. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori e il premio celebra l’impegno nel campo dell’innovazione e della leadership aziendale.

Sarà Federica Minozzi, ceo di Iris Ceramica Group, la Ciliegia d'Oro 2025, il riconoscimento istituito nel 1981 e promosso ogni anno dal Centro Studi Vignola con il sostegno dell'azienda Toschi Vignola, per rendere omaggio a personalità che si sono particolarmente distinte in campo sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo o umanitario (la Ciliegia d'Oro è sempre riferita all'anno precedente rispetto a quello di assegnazione). La cerimonia di premiazione, che chiuderà il cartellone delle iniziative previste per la Festa dei Ciliegi in Fiore 2026 (che vedrà il suo clou dall'11 al 19 aprile), si svolgerà sabato 16 maggio alle 18 nella Sala dei Contrari della rocca di Vignola.