Prato | detenuto aggredisce responsabile dell’area educativa Sappe | Violenza inaccettabile

Un detenuto presso la Casa circondariale La Dogaia di Prato ha aggredito fisicamente la responsabile dell’area educativa. L’episodio si è verificato all’interno della struttura, coinvolgendo direttamente la donna. Il sindacato Sappe ha commentato l’accaduto definendolo un gesto inaccettabile. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità penitenziarie e le forze dell’ordine.

PRATO – Grave episodio di violenza all'interno della Casa circondariale La Dogaia di Prato, dove la responsabile dell'area educativa è stata vittima di una violenta aggressione da parte di un detenuto. Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la funzionaria sarebbe stata inizialmente aggredita verbalmente da un detenuto di nazionalità tunisina durante un confronto avvenuto negli uffici dell'area educativa. Nel giro di pochi istanti la situazione sarebbe degenerata: l'uomo avrebbe infatti insultato la responsabile, arrivando successivamente a scagliare contro di lei una scrivania, senza tuttavia riuscire a colpirla.