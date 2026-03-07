Pozzuoli | la storica truffa dello specchietto è ancora in voga Tra coltelli e denunciati i controlli a tappeto dei Carabinieri

A Pozzuoli, i controlli dei carabinieri durante la movida hanno portato all'identificazione di 93 persone e a diverse denunce. La polizia ha intensificato le verifiche, concentrandosi su episodi di truffa dello specchietto e altri comportamenti sospetti. Tra le azioni messe in atto ci sono anche controlli con coltelli e interventi nei locali pubblici. Le operazioni proseguono per garantire la sicurezza in zona.

