Post dopo il derby bufera La preside dell’Agraria | Era una frase ironica

Dopo il derby, si è scatenata una polemica sui social, con alcuni utenti che hanno interpretato una frase come offensiva. La preside dell’Istituto Agrario e Alberghiero ‘Ulpiani’ di Ascoli, Rosanna Moretti, ha dichiarato che si trattava di un commento ironico e non intenzionato a suscitare controversie. La sua posizione è stata pubblicamente difesa dalla dirigente.

La dirigente scolastica dell’Istituto Agrario e Alberghiero ‘Ulpiani’ di Ascoli, Rosanna Moretti, non ci sta. La gogna mediatica che si è abbattuta sulla sua persona, in effetti è sembrata esagerata. Un processo pubblico che addirittura potrebbe portare ad un esposto al provveditorato agli studi per chiederne, con effetto immediato, la rimozione. Il tutto nato da un post pubblicato sullo stato WhatsApp della preside al termine del derby calcistico tra Samb e Ascoli. Rosanna Moretti chattando con alcuni colleghi ascolani aveva scritto: "Ridicoli bianconeri. esultare dinanzi ad una curva vuota! Tipico dell’ascolano!". Mercoledì sera al termine... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Post dopo il derby, bufera. La preside dell’Agraria: "Era una frase ironica" «Ridicoli bianconeri», la preside ultrà nella bufera: striscione fuori dalla scuola dopo il messaggio post derby Samb-AscoliASCOLI Un post pubblicato sullo stato di WhatsApp è bastato per scatenare una bufera di polemiche attorno alla dirigente scolastica dell’Istituto... Derby infinito ad Ascoli: il post della preside su WhatsApp scatena la bufera. Lei si difende: "Solo ironia"Ascoli, 6 marzo 2026 – Polemiche, indignazioni social, addirittura una richiesta di rimuoverla dal suo ruolo di Dirigente Scolastico dell’Istituto... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Post dopo. Temi più discussi: Ascoli, post su WhatsApp dopo il derby: preside nel mirino; Post dopo il derby, bufera. La preside dell’Agraria: Era una frase ironica; Preside nella bufera per il post dopo il derby, gli studenti: ?Via dall’Ulpiani?; Ridicoli bianconeri, la preside ultrà nella bufera: striscione fuori dalla scuola dopo il messaggio post derby Samb-Ascoli. Preside nella bufera per il post dopo il derby, gli studenti: Via dall’UlpianiÈ bastato un post pubblicato sullo stato di WhatsApp per far esplodere una bufera di polemiche attorno alla dirigente scolastica dell’istituto agrario Istituto Tecnico Agrario Celso Ulpiani, Rosanna M ... veratv.it «Ridicoli bianconeri», la preside ultrà nella bufera: striscione fuori dalla scuola dopo il messaggio post derby Samb-AscoliASCOLI Un post pubblicato sullo stato di WhatsApp è bastato per scatenare una bufera di polemiche attorno alla dirigente scolastica dell’Istituto agrario Ulpiani, Rosanna Moretti. corriereadriatico.it Trova una cassetta con la "voce dei nonni" del 1968: il lieto fine dopo il post sui social Una vecchia musicassetta, con sopra una scritta a penna, datata 1968 e la descrizione del contenuto: "Voce di nonna Natalina e nonno Brando". Un reperto senza signif - facebook.com facebook