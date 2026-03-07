pontremoli oggi la sfilata di moda alla boutique strano

A Pontremoli, oggi si svolge la sfilata di moda presso la Boutique Strano, ospitata a Palazzo Dosi Magnavacca. L’evento richiama l’attenzione di residenti e appassionati del settore, che si riuniscono per ammirare le creazioni esposte. La manifestazione si svolge nel cuore della città e rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione moda locale.

Grande attesa a Pontremoli per la sfilata della Boutique Strano a Palazzo Dosi Magnavacca Pontremoli si prepara a uno degli appuntamenti moda più attesi della stagione. Oggi alle 17, la Boutique Strano porterà le sue nuove proposte all’interno di Palazzo Dosi Magnavacca, uno dei luoghi simbolo dell’architettura barocca cittadina.La sfilata si svolgerà nelle sale affrescate del palazzo, che faranno da cornice a una selezione di capi pensati per una donna contemporanea, attenta alla qualità e alle tendenze. In passerella sfileranno linee ricercate, tessuti pregiati e abbinamenti studiati per valorizzare eleganza e personalità.L’evento non sarà soltanto un momento dedicato alla moda, ma anche un’occasione per mettere in risalto il patrimonio artistico della città e il ruolo del commercio locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

