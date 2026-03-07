Pontedera via ai lavori in via Pisana Troppe piante rimosse

A Pontedera, lungo via Pisana, sono iniziati i lavori sulla pista ciclopedonale e alcuni cittadini hanno notato che circa venti alberi sono stati tagliati e rimossi. La rimozione delle piante ha suscitato sorpresa tra chi frequenta la zona, che si è trovato di fronte a un intervento che ha interessato numerosi alberi presenti lungo la strada. I lavori continueranno nelle prossime settimane.

Pontedera, 7 marzo 2026 – I primi interventi lungo la pista ciclopedonale di via Pisana hanno lasciato perplessi i cittadini che nei giorni scorsi hanno visto tutti gli alberi, circa una ventina, presenti tagliati e rimossi. Si tratta della prima operazione di un più ampio progetto di restyling che durerà per 3-4 mesi e che nell'autunno prossimo vedrà la piantumazione di "più alberi di quelli che sono stati abbattuti". A garantirlo è l'assessore ai lavori pubblici Mattia Belli. "Questo è un investimento dell'amministrazione comunale da 280.000 euro – spiega Belli – e che riguarda il tratto più ammalorato della pista ciclopedonale di via Pisana che i residenti dei Villaggi ci avevano segnalato a più riprese".