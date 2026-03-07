Pontedera Adesso uno scatto per la salvezza

Dopo la sconfitta di mercoledì contro la Juventus Next Gen, la squadra di Pontedera ha deciso di reagire e puntare tutto sulla prossima partita. L’obiettivo è andare oltre i propri limiti e cercare di portare a casa punti fondamentali per la salvezza. La squadra si sta preparando con determinazione, consapevole dell’importanza di ogni singolo episodio in vista delle prossime sfide.

Andare oltre i propri limiti e riuscire a far girare gli episodi in proprio favore. E’ questa la reazione innescatasi dopo la sconfitta di mercoledì sera contro la Juventus Next Gen. Al termine della sfida contro i bianconeri, alla quale, tra le altre cose, non hanno assistito gli ultras della gradinata nord Diego Savelli, contrari alla squadre B come praticamente gli ultras di tutte le altre società (sono stati esposti due striscioni con scritto "No alle squadre B" e "State uccidendo il calcio, non siamo vostri complici") le dichiarazioni dei giocatori non hanno lasciato dubbi sulla voglia di riscattarsi fin dalla gara di dopodomani a Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera Adesso uno scatto per la salvezza San Giovanni, scatto salvezza. Perugia ko: è la quarta vittoria di filaSan Giovanni 3Perugia 1 OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani, Kochurina 12, Straube 1, Brancher 17, Caruso 13, Panetoni (libero), Nardo 18, Zhaung 16,... Scatto salvezza Genoa, Cagliari battuto 3-0Colombo, Frendrup e Ostigard firmano il successo del Grifone GENOVA - Scatto salvezza per il miglior Genoa della stagione. Una raccolta di contenuti su Pontedera Adesso. Argomenti discussi: Pontedera Adesso uno scatto per la salvezza; Grifo, la serata perfetta. E ora quella col Pontedera diventa la partita della vita.