Ponte collassato in FiPiLi | tre grandi gru al lavoro Cosa è successo

Tre grandi gru della ditta Bettarini di Livorno sono già in azione lungo il tratto della FiPiLi interessato dal ponte collassato. L’intervento è iniziato oggi, con operai e mezzi impegnati in operazioni di rimozione e verifica della stabilità. La strada rimane chiusa al traffico, mentre le autorità monitorano la situazione e coordinano le operazioni di messa in sicurezza.

Livorno, 7 marzo 2026 – Tre grandi gru della azienda Bettarini di Livorno sono già al lavoro da stamani, sul tratto finale della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, meglio nota come FiPiLi, che che immette in Darsena Toscana al porto di Livorno, per operare sulla sezione mobile del ponte collassata ieri. Calambrone cede ponte girevole? Durante il sollevamento, per un probabile cedimento strutturale di un pistone, il ponte è fuoriuscito dalle guide disallineandosi dalla carreggiata. Squadre di operai stanno lavorando sulle cerniere danneggiate per poter effettuare il successivo sollevamento della carreggiata della sezione...