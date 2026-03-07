La gara pubblica per l’assegnazione del Polo Est si è conclusa senza aggiudicatario, perché nessuna delle offerte presentate ha rispettato i requisiti stabiliti dal bando. Il Comune aveva avviato la procedura per affidare la gestione dell’arenile dedicato all’animazione turistica, sportiva e ricreativa, ma alla fine nessuna proposta è risultata idonea. La situazione richiede ora un nuovo intervento.

La gara pubblica per l’assegnazione del Polo Est si è conclusa senza un vincitore. La procedura, avviata dal Comune per affidare la gestione dell’arenile destinato ad animazione turistica, sportiva e ricreativa, non ha prodotto offerte ritenute idonee secondo i criteri previsti dal bando. Alla gara avevano partecipato due soggetti: la vecchia proprietà e una costituenda formata da privati. Dopo la valutazione tecnica della commissione giudicatrice, le proposte non hanno raggiunto la soglia minima di sbarramento. Per questo motivo la procedura è stata dichiarata non conclusa con esito positivo. Sul tema è intervenuto il sindaco Filippo Giorgetti, che ha spiegato come l’amministrazione stia già lavorando a una nuova procedura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polo Est, tutto da rifare: gara inconcludente

