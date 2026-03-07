Politecnico delle Arti chiuso l’acquisto dell’ex convento dei Celestini | Nuova sede entro fine 2028

Il Politecnico delle Arti di Bergamo ha completato l’acquisto dell’ex convento dei Celestini, che sarà trasformato nella nuova sede dell’istituto. L’accordo è stato finalizzato di recente e i lavori per l’adattamento del complesso sono previsti entro la fine del 2028. La struttura storica diventerà un punto di riferimento per l’attività dell’università.

Il Politecnico delle Arti di Bergamo ha acquisito definitivamente l' ex complesso dei Celestini, che diventerà la nuova sede dell'istituto educativo. Nella mattina di venerdì 6 marzo il presidente del Politecnico, Giorgio Berta, ha sottoscritto il secondo contratto che ufficializza il trasferimento definitivo della proprietà, completando un lungo iter e permettendo così di avviare la fase operativa del progetto. L'operazione segue i 60 giorni previsti dalla normativa per consentire allo Stato di esercitare l'eventuale diritto di prelazione, termine ora scaduto senza che la possibilità venisse attivata. Con la firma dell'atto definitivo, il Politecnico potrà procedere con il percorso di trasformazione dell'ex complesso di Borgo Santa Caterina in un nuovo polo dedicato alla formazione musicale.