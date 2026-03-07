Pogacar ricomincia lo spettacolo | terza vittoria alle Strade Bianche Attenzione però | ora ha un rivale vero è il francesino Seixas

Pogacar ha conquistato la sua terza vittoria alle Strade Bianche, confermando la sua presenza sulla scena. Questa vittoria segna anche un nuovo inizio per lui, dopo aver chiuso la scorsa stagione con una serie di successi. Tuttavia, questa volta il suo principale rivale si chiama Seixas, un corridore francese che si sta facendo notare nel circuito.

Aveva chiuso la scorsa stagione con un monologo. E con un monologo ha aperto il suo nuovo anno. Tadej Pogacar trionfa ancora alla Strade Bianche al termine di una fuga solitaria di 80 chilometri, arrivando sul traguardo di piazza Del Campo con un vantaggio di un minuto esatto su Paul Seixas, secondo davanti a Isaac Del Toro. Per il fenomeno sloveno si tratta della terza vittoria consecutiva sugli sterrati senesi, la quarta in assoluto. Staccato Fabian Cancellara nell’albo d’oro. Adesso nessuno ha vinto più volte la Strade Bianche. In totale invece è la vittoria numero 109 in carriera. Pogacar ha dominato alla sua maniera, senza dare mai la minima possibilità agli avversari: da Wout Van Aert a Tom Pidcock, fino a Matteo Jorgenson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pogacar, ricomincia lo spettacolo: terza vittoria alle Strade Bianche. Attenzione però: ora ha un rivale vero, è il francesino Seixas LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Infinito Pogacar!! Quarto trionfo per lo sloveno. Seixas splendido secondo16:52 Tadej Pogacar aggiunge un nuovo record alla sua leggendaria carriera vincendo la Strade Bianche per la quarta volta: i precedenti trionfi... Leggi anche: Tadej Pogacar stacca tutti e vince la quarta Strade Bianche. Impressiona Paul Seixas Pogacar vs Vingegaard rivalry #cycling Una selezione di notizie su Strade Bianche. Argomenti discussi: Ciclismo su strada: calendario completo dell'UCI World Tour 2026 con le gare maschili più importanti dell'anno. Pogacar re di Siena: la Strade Bianche è sua. In migliaia sugli sterrati, la festa del ciclismo in piazza del CampoIl campione del mondo sloveno rispetta i pronostici, parte a 80 km dall’arrivo o offre il solito spettacolo in solitaria. Alle sue spalle il talento Seixas. Tra le donne trionfa Chabbey. E domani tocc ... lanazione.it Tadej Pogacar vince le Strade Bianche: Attacco pianificato? Più o meno. Seixas? La sua fama è meritataIl copione è sempre lo stesso: attacco solitario a lunghissima gittata, a distanze siderali dal traguardo, avversari ko dopo qualche pedalata, assolo ... oasport.it