Siena, 7 marzo 2026 – Il copione era noto fin dalla vigilia. Spiccare il volo sulle Sante Marie, godersi il panorama pedalando in solitaria sugli sterrati, salutare amici e parenti in piazza del Campo. Tadej Pogacar re di Siena, ma non è una notizia. Che anche questa Strade Bianche sarebbe stata sua era facilmente pronosticabile, tant'è che i vari bookmakers avevano aperto le scommesse non tanto sul vincitore, quanto su chi sarebbe stato il primo dopo di lui. Per la cronaca è stato Seixas, l’unico che quando lo sloveno ha dato fuoco alle polveri ha provato ad andargli dietro. E’ durato 500 metri, poi si è arreso a quel ritmo infernale che solo il campione del mondo è in grado di tenere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pogacar re di Siena: la Strade Bianche è sua. In migliaia sugli sterrati, la festa del ciclismo in piazza del Campo

Pogacar contro tutti, lo spettacolo della Strade Bianche. Percorso, orari e favoriti: Siena capitale del ciclismoSiena, 4 marzo 2026 – Lo scacco al Re pare onestamente improbabile, ma il ciclismo è uno sport particolare, bello e imprevedibile.

Siena, terra del grande sport: corsa e bici, in migliaia per Ultramarathon e Strade BiancheSiena, 26 febbraio 2026 – Nell'aria che finalmente profuma di primavera risuona già l'eco dei pedali.

La svizzera Elise Chabbey conquista la Strade Bianche Women Elite 2026 con un finale al cardiopalma. Chabbey, ha beffato tutte negli ultimi metri prima dell’ingresso in Piazza del Campo, precedendo allo sprint la polacca Kasia Niewiadoma, seconda, e la c - facebook.com facebook